Дональд Трамп: "Александр Овечкин - настоящая Суперзвезда"

СЕГОДНЯ 14:41 2018-06-08T14:41:38+03:00

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В ночь с 7 на 8 июня по московскому времени хоккеисты клуба "Вашингтон Кэпиталз" одержали победу в решающей игре финальной серии Кубка Стэнли над "Вегас Голден Найтс". Со счетом 4:3 дебютант НХЛ был повержен в пятой игре. Капитаном "Кэпиталз" уже долгие годы является Александр Овечкин. Спустя несколько часов после победы президент США Дональд Трамп сказал немало теплых слов в адрес россиянина:

- Поздравляю "Вашингтон Кэпиталз" с их победой в Кубке Стэнли. Алекс Овечкин - был великолепен, он - настоящая суперзвезда. Вашингтон аплодирует. Что за время, - написал президент США у себя в Твиттере.

Напомним, что Александр Овечкин играет в НХЛ с 2005 года бессменно за одну команду - "Вашингтон Кэпиталз". И спустя 13 лет он смог привести свой клуб к победе в Кубке Стэнли. "Кэпиталз", к слову, играют в НХЛ с 1974 года и для них это - первый успех в истории клуба.