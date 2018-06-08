2018-06-08T15:04:12+03:00
Политика

Украинские радикалы намеревались заживо сжечь Януковича

О готовившемся покушении на экс-президента страны в феврале 2014 года рассказал во время слушаний в суде по делу о госизмене бывший руководитель его службы безопасности
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Четвертый президент Украины Виктор ЯнуковичЧетвертый президент Украины Виктор ЯнуковичФото: Евгения ГУСЕВА
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Попадись экс-президент Украины в руки майданных радикалов в 2014 году, его бы попросту сожгли заживо, предварительно запытав до смерти. Националистами был даже разработан план определенной экзекуции над тогдашним лидером страны, наподобие расправы над руководителем Ливии Муаммаром Каддафи в 2011 году.

С таким заявлением на заседании Оболонского районного суда в Киеве выступил по делу о госизмене бывший руководитель службы безопасности Януковича Владимир Павленко.

Свидетель рассказал, что аутодафе готовилось на момент поездки Януковича в феврале 2014 года в Харьков на съезд Партии регионов. Для этого во второй по величине и значимости украинский город прибыли две группы радикалов, которые и планировали изощренное убийство президента, с последующим сожжением.

"Если покушение первой группы будет неудачным, а планировалось убийство президента из огнестрельного оружия, то при выводе президента охраной вторая группа планировала либо его застрелить, либо при выезде кортежа забросать его коктейлями Молотова и заживо сжечь", - заявил Павленко суду.

Напомним, Оболонский суд Киева приступил к рассмотрению дела о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича летом 2017 года. Прения сторон в начале прервали и вернулись к допросу свидетелей. Новые прения назначены на 30 и 31 июля. Следствие выступает с требованием пожизненного заключения для бывшего главы украинского государства. Сам экс-президент категорически отрицает свою вину, заявляя в ангажировании процесса.

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