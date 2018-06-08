2018-06-08T15:03:00+03:00
В мире

Трамп заявил о намерении отправиться на встречу с Ким Чен Ыном после саммита G7

Первые в истории американо-северокорейские переговоры запланированы на 12 июня
Дарья ИВАШКИНА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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В пятницу президент США Дональд Трамп объявил о том, что отправляется на саммит стран «Большой семерки» (G7), который открывается 8 июня в канадском курортном городке Ла Мальбе. По словам главы Соединенных Штатов, в ходе этого мероприятия он планирует обсудить со своими коллегами возникшие между их государствами торговые разногласия.

Затем же, как подчеркнул американский лидер, он отправится в Сингапур на встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном.

«Я направляюсь в Канаду на саммит G7, на котором речь будет идти в основном о нечестной торговле, которую другие страны долгое время вели с Соединенными Штатами. Оттуда я отправляюсь в Сингапур и побеседую там с лидером Северной Кореей о денуклеаризации Корейского полуострова», - написал Трамп в своем Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее КНДР и США договорились о проведении первого в истории американо-северокорейского саммита. Однако 24 мая глава Соединенных Штатов объявил, что не будет встречаться с Ким Чен Ыном, но вскоре изменил свое решение и потвердил, что переговоры состоятся 12 июня в Сингапуре.

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