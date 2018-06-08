2018-06-08T15:13:15+03:00
В мире

СМИ сообщили, что 10 июня Ким Чен Ын прибудет в Сингапур

Первый в истории американо-северокорейский саммит должен пройти 12 июня
Екатерина БОЛГОВА
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Лидер КНДР Ким Чен ЫнЛидер КНДР Ким Чен ЫнФото: REUTERS
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В воскресенье, 10 июня, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибудет в Сингапур, гд епройдет первый в истории саммит с участием президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Yonhap в пятницу, 8 июня.

Напомним, ранее стало известно, что первый в истории американо-северокорейский саммит состоится 12 июня в Сингапуре. На нем лидеры двух государств должны будут обсудить возможно денуклеаризации Корейского полуострова.

Накануне американский президент сообщил, что все приготовления к саммиту окончены. Дональд Трамп также не исключил подписания договора об окончании Корейской войны 1950-1953 годов в результате переговоров с Ким Чен Ыном.

Как сообщал сайт kp.ru, 28 мая, делегация Северной Кореи прибыла в Пекин, чтобы оттуда отправиться в Сингапур для подготовки площадки для встречи северокорейского и американского лидеров Ким Чен Ына и Дональда Трампа.

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