Ученые доказали, что кислый вкус чаще провоцирует человека на риск
Ученые из университета Сассекс (Великобритания) провели исследование, демонстрирующее влияние испытываемых нами вкусов на вероятность принятия рискованных решений.
Исследователи предложили 141 человеку из Англии и Вьетнама пройти эксперимент. Испытуемые должны были попробовать воду с добавлением различных вкусов, а затем сыграть в видеоигру: на экране показывался воздушный шарик, который надувался с каждым кликом мышки. Чем большего объема был шарик перед тем, как лопнуть (соответственно, обнулив счет игрока), тем большее вознаграждение получал участник эксперимента. Заранее узнать, какой клик мышки лишний, было невозможно – игроку приходилось рисковать.
Результат эксперимента, опубликованный журналом Scientific Reports, показал, что его участники, пробовавшие кислую воду, почти вдвое чаще остальных перекачивали виртуальный шар, а сладкий вкус, вводящий нас в зону комфорта, заставлял испытуемых вести себя более осторожно.
Такие выводы могут помочь ученым использовать открытие во благо. К примеру, подталкивать неуверенных в себе людей к поступкам, осуществить которые мешает только лишняя тревожность.