Ученые доказали, что кислый вкус чаще провоцирует человека на риск

СЕГОДНЯ 16:31 2018-06-08T17:47:32+03:00

Вкусовые ощущения влияют на нашу готовность рисковать - такие выводы сделали ученые из английского университета Сассекс

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Ученые из университета Сассекс (Великобритания) провели исследование, демонстрирующее влияние испытываемых нами вкусов на вероятность принятия рискованных решений.

Исследователи предложили 141 человеку из Англии и Вьетнама пройти эксперимент. Испытуемые должны были попробовать воду с добавлением различных вкусов, а затем сыграть в видеоигру: на экране показывался воздушный шарик, который надувался с каждым кликом мышки. Чем большего объема был шарик перед тем, как лопнуть (соответственно, обнулив счет игрока), тем большее вознаграждение получал участник эксперимента. Заранее узнать, какой клик мышки лишний, было невозможно – игроку приходилось рисковать.

Результат эксперимента, опубликованный журналом Scientific Reports, показал, что его участники, пробовавшие кислую воду, почти вдвое чаще остальных перекачивали виртуальный шар, а сладкий вкус, вводящий нас в зону комфорта, заставлял испытуемых вести себя более осторожно.

Такие выводы могут помочь ученым использовать открытие во благо. К примеру, подталкивать неуверенных в себе людей к поступкам, осуществить которые мешает только лишняя тревожность.