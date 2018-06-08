2018-06-08T15:49:57+03:00
Звезды

Машков отказался набирать абитуриентов в "Московскую театральную школу Олега Табакова" в этом году

Актер и режиссер объяснил это необходимостью сначала "войти в курс дела"
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Российский актер и режиссер Владимир МашковРоссийский актер и режиссер Владимир МашковФото: Борис КУДРЯВОВ
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Прием кандидатов на поступление в "Московскую театральную школу Олега Табакова" состоится только через год. Это связанно с тем, что новому руководителю учебного заведения актеру и режиссеру Владимиру Машкову нужно определенное время, чтобы войти в курс всех дел. Об этом заявил сам Машков в своем обращении к абитуриентам.

"Сейчас мне необходимо внимательно разобраться во всем, что происходит в колледже. Понятно, что теперь, без Олега Павловича, потребуются изменения и адаптация учебного процесса. Набирать сейчас новый курс без ясного понимания дальнейших перспектив будет простой формалистикой", - говорится в обращении Машкова, опубликованном на сайте театрально школы.

Машков попросил всех кандидатов отнестись к его решению с пониманием текущего момента. И напомнил, бывший худрук «Табакерки» Олег Табаков, скончавшийся в марте этого года, "всегда ребят в колледж набирал лично и путем долгого отбора".

Для многих абитуриентов данное решение нового руководителя школы-студии стало как гром с небес. Со слов одного из кандидатов на поступление из Новосибирска, который прошел творческий отбор еще при жизни Табакова, администрация театрального учебного заведения обещала в следующем году дать определенный преференции тем ребятам, которых не примут в этом году.

«Это была моя мечта. Мне хотелось перебраться из Новосибирска в Москву и продолжить свой творческий путь именно там. Сейчас неприятная ситуация получилась из-за того, что набора в этом году не будет», — сказал подросток.

Теперь же, как посетовал молодой человек, его лишили такой возможности. В то же время, абитуриент с уверенностью ответил, что будет поступать в данный театральный вуз через два года, сообщает сайт телеканала «360».

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