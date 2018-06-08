2018-06-08T16:11:50+03:00
Происшествия

Отвергнутый парень из Подмосковья плеснул девушке кислотой в лицо

За это его на 14 лет отправили в колонию строгого режима
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Отвергнутый парень из Подмосковья плеснул девушке кислотой в лицоОтвергнутый парень из Подмосковья плеснул девушке кислотой в лицоФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Подмосковье осудили 22-летнего парня, который неадекватно отреагировал на отказ девушки продолжить общение. За это он бросал в адрес 17-летней жительницы Мытищ угрозы убийством. Но на этом молодой человек решил не останавливаться. Он вымогал у ее родителей 1 миллион 350 тысяч рублей за оставление девушки в покое, а в итоге плеснул кислотой ей в лицо. Теперь у несовершеннолетней химическими ожогами изуродованы лицо и руки.

- На этапе предварительного следствия молодой человек свою вину не признал и в содеянном не раскаивался. Его причастность к преступлению, тем не менее, удалось доказать. В этом следователям помогли показания свидетелей и потерпевших, переписка из социальных сетей и результаты экспертиз, - сообщили в пресс-службе СУ СК России.

Мстительного жителя Подмосковья осудили сразу по четырем статьям: «Покушение на убийство с особой жестокостью», «Угроза убийством», «Вымогательство» и «Клевета». За все эти преступления его приговорили к 14 годам лишения свободы, которые ему предстоит провести в колонии строгого режима.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Одессе прошли похороны Киры Муратовой
Перекрытие улиц в Москве 10 июня 2018: Из-за бегунов закроют несколько улиц на Ходынке
В Кении при наводнении пострадали около 800 тысяч человек
Умер актер Игорь Лях из фильма «Любовь и голуби»
Австрийский журналист поделился впечатлениями об интервью с Путиным
Минобороны РФ назвало анекдотом заявление о «перехвате» российского корабля украинским Ан-26
Порошенко раскрыл главную угрозу для Украины
Австрийские власти закроют семь мечетей и депортируют 40 имамов
Италия может наложить вето на продление антироссийских санкций
Мать 11-летней девочки, на которую набросился с ножом неизвестный, рассказала о состоянии ребенка
Греф положительно оценил идею повышения пенсионного возраста
Россия и Китай подписали соглашения о сотрудничестве в атомной сфере
Премьер Италии поддержал предложение Трампа вернуться к формату G8 вместе с РФ
Ученые доказали, что кислый вкус чаще провоцирует человека на риск
В Грузии во время сплава по реке погибли четыре человека
В Минобороны опровергли сообщения правозащитников об авиаударах ВКС РФ в сирийской провинции Идлиб
Трамп заявил, что РФ должна вернуться в G8 и присутствовать на саммите G7 в 2018 году
Машков отказался набирать абитуриентов в "Московскую театральную школу Олега Табакова" в этом году
Суд объявил экс-директора департамента Минкультуры в международный розыск
Певец Вадим Козаченко написал заявление в полицию об избиении