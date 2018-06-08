Отвергнутый парень из Подмосковья плеснул девушке кислотой в лицо

СЕГОДНЯ 16:11 2018-06-08T16:11:50+03:00

За это его на 14 лет отправили в колонию строгого режима

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В Подмосковье осудили 22-летнего парня, который неадекватно отреагировал на отказ девушки продолжить общение. За это он бросал в адрес 17-летней жительницы Мытищ угрозы убийством. Но на этом молодой человек решил не останавливаться. Он вымогал у ее родителей 1 миллион 350 тысяч рублей за оставление девушки в покое, а в итоге плеснул кислотой ей в лицо. Теперь у несовершеннолетней химическими ожогами изуродованы лицо и руки.

- На этапе предварительного следствия молодой человек свою вину не признал и в содеянном не раскаивался. Его причастность к преступлению, тем не менее, удалось доказать. В этом следователям помогли показания свидетелей и потерпевших, переписка из социальных сетей и результаты экспертиз, - сообщили в пресс-службе СУ СК России.

Мстительного жителя Подмосковья осудили сразу по четырем статьям: «Покушение на убийство с особой жестокостью», «Угроза убийством», «Вымогательство» и «Клевета». За все эти преступления его приговорили к 14 годам лишения свободы, которые ему предстоит провести в колонии строгого режима.