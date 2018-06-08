2018-06-08T17:14:18+03:00
Экономика

Россия и Китай подписали соглашения о сотрудничестве в атомной сфере

«Росатом» построит четыре энергоблока на атомных электростанциях в Тяньване и провинции Ляонин
Денис СУХОВ
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Гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.Гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В рамках визита президента РФ Владимира Путина в КНР представители России и Китая подписали крупнейший в истории сотрудничества двух стран пакет соглашений в атомной сфере.

В частности «Росатом» получил контракт на совместное с китайской стороной строительство двух энергоблоков для атомной электростанции в Тяньване. По данному проекту стороны подписали межправительственный протокол и контракт на сооружение реакторов ВВЭР-1200 новейшего поколения 3+.

Кроме того, на новой площадке на АЭС «Сюйдапу» в провинции Ляонин «Росатом» реализует серийное сооружение двух энергоблоков российского дизайна.

В госкорпорации подчеркнули, что оба проекта полностью финансируются китайской стороной. Только на первом этапе по заключенным контрактам Россия поставит оборудования на 5 млрд долларов.

Также в ходе переговоров стороны достигли договоренности о сотрудничестве в сооружении китайского демонстрационного реактора на быстрых нейтронах (CFR600) по разработанному в КНР проекту.

«Мы продолжаем совместно сооружать в Китае самые современные блоки поколения 3+, более того, сегодня договорились о начале сооружения энергоблоков ВВЭР-1200 на новой для нас площадке. У нас масштабные планы по развитию сотрудничества в атомной сфере, причем не только в области АЭС большой мощности», - заключил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

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