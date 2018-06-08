Греф положительно оценил идею повышения пенсионного возраста

СЕГОДНЯ 17:17 2018-06-08T17:17:14+03:00

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Глава Сбербанка Герман Греф, выступая в пятницу, 8 июня, на пресс-конференции по итогам общего собрания акционеров крупнейшей кредитной организации России, положительно оценил идею повышения пенсионного возраста. По его мнению, сроки выхода на заслуженный отдых нуждаются в изменении, ведь «возраст дожития отодвигается».

«Я считаю это абсолютно правильный процесс. Сергей Михайлович (Игнатьев - глава наблюдательного совета Сбербанка) - глубокий пенсионер. Я немножко поработаю и тоже стану пенсионером. Женщины в 55 лет рожают детей. Эта норма, которой уже более 50 лет, точно подлежит изменению - в соответствии с тем, что происходит в мире с возрастом дожития. Он отодвигается», - цитирует Грефа ТАСС.

Стоит отметить, что в настоящее время в нашей стране возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно. При этом, как сообщал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии», прошедшей в минувший четверг, 7 июня, заявил, что «в высшей степени осторожно» относится к вопросу повышения пенсионного возраста.