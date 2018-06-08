2018-06-08T17:33:37+03:00
В мире

Италия может наложить вето на продление антироссийских санкций

Премьер республики Джузеппе Конте заявил, что его страна рассмотрит такую возможность
Дарья ИВАШКИНА
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Новый премьер-министр Италии Джузеппе КонтеНовый премьер-министр Италии Джузеппе КонтеФото: REUTERS
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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, общаясь в пятницу, 8 июня, с журналистами на полях саммита «Группы семи» (G7), не исключил, что его страна наложит вето на продление антироссийских санкций на Совете Европейского Союза в конце июня.

«Что касается вето (на продление срока действий санкций), мы оценим позиции», - цитирует Конте агентство ANSA.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу глава итальянского правительства поддержал предложение президента США Дональда Трампа, призвавшего пригласить Россию на саммит G7, который начинается в пятницу, 8 июня, в канадском курортном городе Ла Мальбе, и тем самым вернуться к формату G8. Кроме того, ранее на этой неделе Джузеппе Конте заявил, что выступает за пересмотр системы европейских ограничительных мер в отношении России.

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