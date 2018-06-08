2018-06-08T18:01:58+03:00
Политика

Минобороны РФ назвало анекдотом заявление о «перехвате» российского корабля украинским Ан-26

Как заметили в оборонном ведомстве, «неисчерпаемый юмор одесситов жив, несмотря ни на что»
Дарья ИВАШКИНА
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Официальный представитель Минобороны РФ Игорь КонашенковОфициальный представитель Минобороны РФ Игорь КонашенковФото: Минобороны РФ
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В Минобороны РФ прокомментировали ранее появившуюся в СМИ информацию о «перехвате» российского ракетного корабля украинским транспортным самолетом Ан-26 в Черном море. Так, официальный представитель ведомства Игорь Конашенков назвал эти сообщения анекдотом и предположил, что скоро Киев начнет заявлять об «успешных "перехватах" российских самолетов-истребителей рыболовецкими сетями украинских сейнеров».

Как заметил Конашенков, «гротескная» новость о «перехвате» нашего ракетного корабля говорит о том, что «неисчерпаемый юмор одесситов жив, несмотря ни на что». «Тем не менее, нельзя исключать, что данный анекдот, на самом деле, спланированная "эксклюзивная утечка" безграмотных пропагандистов южного оперативного командования ВСУ», - цитирует представителя министерства обороны РФ РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, о «перехвате» объявили ранее в пятницу, 8 июня, украинские СМИ. По их данным, 2 июня самолет Ан-26 военно-морских сил (ВМС) Украины «перехватил» в Черном море малый ракетный корабль российского Военно-морского флота (ВМФ).

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