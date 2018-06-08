Австрийский журналист поделился впечатлениями об интервью с Путиным

СЕГОДНЯ 18:10 2018-06-08T18:10:09+03:00

Корреспондент телеканала ORF Армин Волф признался, что беседа с российским лидером была самой сложной в его карьере

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Журналист австрийского телеканла ORF Армин Волф поделился своими впечатлениями от интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам корреспондента, беседа с российским лидером была самой сложной в его карьере.

Причиной тому стали несколько факторов, отметил Волф. Во-первых, интервью проходило в Кремле, а не в привычной ему студии. Во-вторых, синхронный перевод практически исключал возможность спонтанной реакции. И кроме того, глава российского государства оказался крайне непростым собеседником для журналиста.

«Путин — чрезвычайно хитрый собеседник, использующий приемы, которые затрудняют жизнь интервьюера. Он говорит очень пространно и углубляется в незначительные подробности», - цитирует Волфа издание Politico.

Также российский президент не оставил журналисту возможности безнаказанно его перебивать.

«Как только вы его перебиваете, он акцентирует на этом внимание. Политики редко так делают. Обычно они либо позволяют себя перебивать, либо игнорируют вас и продолжают говорить. А Путин акцентирует каждое прерывание, и после третьего или четвертого раза интервьюер уже кажется грубым или не особо заинтересованным в его ответах», - посетовал Волф.

Напомним, Владимир Путин дал объемное интервью телеканалу ORF накануне своего визита в Австрию. Президент ответил на различные вопросы касательно внутренней политики, так и международной повестки.