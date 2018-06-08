В Кении при наводнении пострадали около 800 тысяч человек

СЕГОДНЯ 18:27 2018-06-08T18:27:18+03:00

Согласно данным местной метеорологической службы, в период с марта по май в стране выпало рекордное за последние 50 лет количество осадков Фото: REUTERS

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Порядка 800 тысяч человек пострадали во время наводнения в Кении. Жертвами стихии стали 186 человек, еще 100 получили ранения. Еще часть пострадавших, около 300 тысяч человек, были вынуждены покинуть свои дома и перебраться в более безопасные районы.

Отмечается, что наводнение произошло в стране из-за сильных ливней. Стихия обрушилась на 17 регионов Кении. Из-за плохой санитарной обстановки здесь стремительно начали распространяться опасные заболевания.

«Случаи заражения холерой были зафиксированы в восьми округах, в том числе в Найроби. Только за прошлую неделю в Кении зафиксирован 261 новый случай заражения холерой. В восточных провинциях из-за наводнения растет опасность распространения малярии», — заявили в Управлении Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам.

Согласно данным местной метеорологической службы, в период с марта по май в стране выпало рекордное за последние 50 лет количество осадков, пишет сайт «Свободная пресса».