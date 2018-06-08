Перекрытие улиц в Москве 10 июня 2018: Из-за бегунов закроют несколько улиц на Ходынке

СЕГОДНЯ 18:40 2018-06-08T18:40:51+03:00

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Перекрытие улиц в Москве 10 июня 2018: из-за акции «Красочный забег» полностью закроют для машин:

- с 9.00 до 10.45 - участок улицы Авиаконструктора Микояна;

- до 11.50 - участок 4-го Ходынского проезда;

- до 12.00 - Ходынский бульвар и соседние улицы, а также участок 1-го Ходынского проезда.

Во время «Красочного забега» участники пробегут дистанцию 5 километров. На маршруте им нужно преодолеть цветные зоны. При этом, конечно, все измажутся разноцветной краской. А на финише всех бегунов ждет яркий радужный салют.