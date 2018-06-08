2018-06-08T18:40:51+03:00
Общество

Перекрытие улиц в Москве 10 июня 2018: Из-за бегунов закроют несколько улиц на Ходынке

Перекрытие улиц в Москве 10 июня 2018: Водителям придется терпеть неудобства до полудня
Светлана ВОЛКОВАkp_ru_msk
Поделиться:
На финише всех бегунов ждет яркий радужный салютНа финише всех бегунов ждет яркий радужный салютФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Перекрытие улиц в Москве 10 июня 2018: из-за акции «Красочный забег» полностью закроют для машин:

- с 9.00 до 10.45 - участок улицы Авиаконструктора Микояна;

- до 11.50 - участок 4-го Ходынского проезда;

- до 12.00 - Ходынский бульвар и соседние улицы, а также участок 1-го Ходынского проезда.

Во время «Красочного забега» участники пробегут дистанцию 5 километров. На маршруте им нужно преодолеть цветные зоны. При этом, конечно, все измажутся разноцветной краской. А на финише всех бегунов ждет яркий радужный салют.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Германии призвали не угрожать санкциями «Северному потоку - 2»
Боец Джефф Монсон объявил об отказе от гражданства США
Путин рассчитывает на конструктивную встречу с Трампом
Роскомнадзор разблокировал несколько миллионов IP-адресов Amazon
В Совфеде прокомментировали предложение Трампа вернуть Россию в G8
Глава Минтруда допустил, что человек вскоре сможет жить до 200 лет
Порошенко заявил, что минского формата переговоров не существует
Главы Генштабов РФ и Финляндии обсудили безопасность в Европе
Стала известна возможная причина смерти актера Игоря Ляха
Адвокат сообщил об ухудшении здоровья журналиста Кирилла Вышинского
Трамп заявил о намерении посмертно помиловать Мохаммеда Али
Порошенко заявил, что Киев добивается ареста активов «Газпрома» в США
В Одессе прошли похороны Киры Муратовой