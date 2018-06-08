Порошенко заявил, что Киев добивается ареста активов «Газпрома» в США

СЕГОДНЯ 18:56 2018-06-08T18:56:25+03:00

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В пятницу, 8 июня, президент Украины Петр Порошенко заявил, что его страна добивается ареста активов российской компании «Газпром» в США в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража. При этом, по его словам, «самые лучшие юристы», представляющие интересы Киева, уже добились ареста активов предприятия в Великобритании и Нидерландах.

«Самые лучшие юристы, которые представляют Украину, сейчас арестовали активы ("Газпрома") в Британии, в Нидерландах, в США - в ближайшее время, в Швейцарии», - приводит слова Порошенко ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце мая стало известно, что «Нафтогаз Украины» приступил к аресту активов российской энергетической корпорации «Газпром» в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража суда по спорам компаний относительно контрактов на поставку и транзит газа.