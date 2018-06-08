В Совфеде прокомментировали предложение Трампа вернуть Россию в G8

СЕГОДНЯ 21:13 2018-06-08T21:13:06+03:00

Сенатор Константин Косачев считает, что наша страна должна выдвинуть собственные условия для своего возвращения

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В Совете Федерации (СФ) прокомментировали заявление президента США Дональда Трампа о необходимости возобновления членства России в G8.

Так, глава комитета по международным делам Константин Косачев считает, что Россия гораздо больше нужна «большой восьмерке», чем «большая восьмерка» - России, поэтому наша страна должна предложить собственные условия для своего возвращения. При этом политик привел пример таких условий: в частности, по его мнению, Москва может потребовать отменить антироссийские санкции.

«А оно нам надо? Убежден, что нам не нужно бросаться на каждую реплику про "неплохо бы вернуть Россию, если она…", а предложить собственные условия для возвращения: отмена санкций и уважение интересов», - написал сенатор на своей странице в Facebook.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, перед саммитом «большой семерки» в канадском Квебеке президент США Дональд Трамп предложил вернуть Россию в G8. Причем в этом вопросе его уже поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.