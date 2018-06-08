Роскомнадзор разблокировал несколько миллионов IP-адресов Amazon

СЕГОДНЯ 21:29 2018-06-08T21:29:04+03:00

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В пятницу, 8 июня, появилась информация о том, что Роскомнадзор разблокировал более семи миллионов IP-адресов американской компании Amazon.

По некоторым данным, до 18:00 мск пятницы в «черном списке» было почти 11 миллионов адресов, однако уже к 19:00 мск их количество сократилось до 3,8 миллиона. Такие данные приводит сайт со статистикой блокировок usher2.club.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 16 апреля Роскомнадзор начал массовую блокировку IP-адресов Amazon и Google, чтобы ограничить доступ к Telegram, использующему инфраструктуру крупных сервисов для обхода блокировки. После этого в соцсетях появились сообщения о перебоях в работе некоторых сторонних ресурсов. В результате вскоре в ведомстве пообещали отказаться от «веерных» блокировок и продолжить ограничение работы мессенджера на территории РФ более точечными методами.