В Германии призвали не угрожать санкциями «Северному потоку - 2»

СЕГОДНЯ 22:15 2018-06-08T22:15:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 8 июня, вице-спикер бундестага Томас Опперманн во время встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным высказался по поводу проекта «Северный поток - 2». В частности, он назвал строительство газопровода важным экономическим проектом и призвал третьи страны не угрожать ему санкциями.

«"Северный поток - 2" - это важный экономический проект, мы его поддерживаем, и он не должен подвергаться угрозе санкций со стороны третьих стран», - приводит слова немецкого политика РИА Новости.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, канцлер Германии Ангела Меркель в ходе майской встречи с президентом России Владимиром Путиным заявила, что ФРГ не будет отказываться от «Северного потока - 2», правда, при этом она сразу предложила «внести ясность» в вопросе о транзите газа через Украину. А чуть позже президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал Украину не критиковать Берлин за проект строительства газопровода «Северный поток - 2».