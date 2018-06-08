2018-06-08T23:17:39+03:00
Происшествия

Генконсульство РФ в Анталье подтвердило гибель двух россиян

Один отдыхающий захлебнулся в море, второй упал и ударился головой в отеле
Юлия ДИВЕЕВА
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Двое российских отдыхающих погибли в ТурцииДвое российских отдыхающих погибли в ТурцииФото: Юлия СМИРНОВА
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В турецкой Анталье погибли два гражданина России. Эту информацию подтвердил представитель генконсульства РФ в этом курортном городе.

«Да, мы подтверждаем факт гибели двоих наших россиян в Анталье», - цитирует его слова ТАСС.

По данным турецких СМИ, один отдыхающий из РФ захлебнулся в море. Прибывшие на место медики не смогли его откачать. Второй наш соотечественник скончался от травмы головы. Он упал в номере отеля и сильно ударился.

Как ранее рассказывал сайт kp.ru, за первые пять месяцев 2018 года в турецкой Анталье отдохнули уже более миллиона российских туристов. В прошлом году туристов из России на этом курорте было на 47% меньше. Таким образомнашим соотечественникам удалось поставить новый рекорд по пребыванию в Анталье за всю историю российского туризма в Турции.

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