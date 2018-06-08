8 Июнь 23:31 2018-06-08T23:31:43+03:00

Вышел клип на официальную песню ЧМ-2018 по футболу Фото: кадр с видео

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В сети появился клип на официальную песню чемпионата мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018) под названием Live It Up («Жить по полной»), которую исполняют американский певец Ники Джем, актер Уилл Смит и албанская певица Эра Истрефи.

Начинается ролик, опубликованный на официальном канале Ники Джема в Youtube, с «приближающегося» к зрителям московского стадиона «Лужники». Кроме того, в клипе можно увидеть российских болельщиков и фанатов других стран-участниц турнира, а также памятные моменты прошлых чемпионатов мира. А в какой-то момент в кадре появляется и бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо.

Вышел клип на официальную песню ЧМ-2018 по футболу.Вышел клип на официальную песню ЧМ-2018 по футболу

Кстати, менее чем за сутки видео набрало почти 1,5 миллиона просмотров.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, официальная песня ЧМ-2018 была опубликована в сети еще 25 мая. А сам чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.