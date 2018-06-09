2018-06-09T01:31:34+03:00
В мире

Королеве Елизавете II сделали операцию по удалению катаракты

Ее Величество не отменила ни одного ранее запланированного мероприятия
Юлия ДИВЕЕВА
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Королева Великобритании Елизавета IIКоролева Великобритании Елизавета IIФото: REUTERS
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Операцию по ударения катаракты королева Великобритании Елизавета II перенесла в прошлом месяце. Эту информацию подтвердила пресс-служба Букингемского дворца.

Заявление появилось после того, как журналисты обратили внимание на то, что Ее Величество на публике появляется в солнцезащитных очках. СМИ предположили, что королева перенесла операцию на глазах.

«Я могу подтвердить, что королева в прошлом месяце успешно перенесла небольшую запланированную процедуру по лечению катаракты», - сказал представитель Букингемского дворца.

Он подчеркнул, что Елизавета из-за этой процедуры не стала отменять свое участие ни в одном из ранее запланированных мероприятий. Операцию проводили врачи частной лондонской больницы имени короля Эдварда VII, передает ТАСС.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что в этом году 21 апреля королева Великобритании отметила свой 92-й день рождения. В честь именниницы в Лондоне уже был дан артиллерийский салют. Вечером королева впервые в этот день вышла в свет. Она побывала на концерте в ее честь в Альберт-холле, где на сцене выступали Стинг и Шегги, Том Джонс, Кайли Миноуг, Шон Мендес, Крейг Дэвид и актер Люк Эванс.

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