Экс-генерал ФСБ попросил вернуть $2 млн из дела Улюкаева
Вернуть два миллиона долларов, полученных экс-главой Минэкономразвития Алексеем Улюкаевым в качестве взятки, попросил бывший генерал ФСБ и бывший руководитель службы безопасности «Роснефти» Олег Феоктистов. Он подал заявление в Замоскворецкий суд Москвы.
Деньги были признаны вещественным доказательством в деле экс-министра. В ходе суда Феоктистов давал показания как свидетель обвинения, передает РИА Новости со ссылкой на свои источники.
Пресс-секретарь Замоскворецкого суда Эмилия Хиль уточнила, что заявление о судьбе денег, использовавшихся для дачи взятки, рассмотрят 29 июня.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, отбывать срок заключения Улюкаев будет в колонии строгого режима №1 в Больших Перемерках, что под Тверью.
Напомним, что в декабре 2017-го Улюкаев признали виновным в получении взятки в размере двух миллионов долларов от главы «Роснефти» за положительное заключение своего ведомства, позволившего компании приобрести госпакет акций «Башнефти».
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