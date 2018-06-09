2018-06-09T02:50:11+03:00
Общество

Экс-генерал ФСБ попросил вернуть $2 млн из дела Улюкаева

Свидетель обвинения написал заявление в Замоскворецкий су Москвы
Юлия ДИВЕЕВА
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Алексей УлюкаевАлексей УлюкаевФото: Евгения ГУСЕВА
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Вернуть два миллиона долларов, полученных экс-главой Минэкономразвития Алексеем Улюкаевым в качестве взятки, попросил бывший генерал ФСБ и бывший руководитель службы безопасности «Роснефти» Олег Феоктистов. Он подал заявление в Замоскворецкий суд Москвы.

Деньги были признаны вещественным доказательством в деле экс-министра. В ходе суда Феоктистов давал показания как свидетель обвинения, передает РИА Новости со ссылкой на свои источники.

Пресс-секретарь Замоскворецкого суда Эмилия Хиль уточнила, что заявление о судьбе денег, использовавшихся для дачи взятки, рассмотрят 29 июня.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, отбывать срок заключения Улюкаев будет в колонии строгого режима №1 в Больших Перемерках, что под Тверью.

Напомним, что в декабре 2017-го Улюкаев признали виновным в получении взятки в размере двух миллионов долларов от главы «Роснефти» за положительное заключение своего ведомства, позволившего компании приобрести госпакет акций «Башнефти».

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