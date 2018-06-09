2018-06-09T03:26:44+03:00
Общество

В МВД опровергли информацию об уничтожении архивов по репрессиям

Карточки учета с данными репрессированных подлежат вечному хранению
Юлия ДИВЕЕВА
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Иосиф Сталин и Вячеслав МолотовИосиф Сталин и Вячеслав МолотовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Архивные документы репрессированных в СССР не уничтожаются. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов.

Как сообщила пресс-служба Совета по правам человека при президенте РФ, на заседании президентской межведомственной группы по увековечению памяти жертв политических репрессий в пятницу зам главы МВД подчеркнул, что учетные карточки с данными о репрессированных в советские годы являются документом строгой отчетности и подлежат хранению вечно.

«Что касается отсутствия карточки того или одного конкретного заключенного, то этот вопрос следует рассматривать отдельно», - цитирует ответ СПЧ Интерфакс

Ранее специалист Центра документации Музея истории ГУЛАГа Александр Макеев сообщил, что в Магаданской области выявлена ситуация с уничтожением документов репрессированных граждан. В региональном УМВД сотрудникам музея ответили, что не могут предоставить запрашиваемую карточку, поскольку она была уничтожена по приказу 2014 года.

«Возможно, здесь речь идет о неправильном толковании закона для служебного пользования в отдельно взятом регионе, и мы хотим это выяснить», - сказал Макеев.

По неподтвержденным сведениям, общее число осужденных в годы советских репрессий неизвестно может достигать 12 миллионов человек. Только на 1937-1938 годы приходится более 1,7 млн арестов по политическим статьям, говорится в публикации.

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