Глава МИД Канады: Вопрос о возвращении России в клуб не поднимался на саммите G7

СЕГОДНЯ 05:23 2018-06-09T05:23:25+03:00

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В ходе саммита «Большой семерки» в канадском городе Ла Мальбе лидеры стран не обсуждали вопрос о возвращении в клуб России. Об этом сообщила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

По ее словам, официальная Оттава против предложения президента США Дональда Трампа о возвращении Москвы в «семерку» «из-за ее поведения на мировой арене». Фриланд отметила, что эта тема обсуждалась в ходе двусторонних встреч.

«Канада ее уже обсудила с некоторыми нашими партнерами и привела свою точку зрения, согласно которой Россия не должна быть приглашена», - пояснила глава МИД.

Министр заявила, что РФ вошла в G8 в 1998, когда страна «начала двигаться в сторону демократии», передает ТАСС.

«Однако Россия не захотела соблюдать правила западных демократий и была исключена из этого клуба», - сказала глава МИД.

Ранее сайт kp.ru цитировал заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая заявила, что для возвращения России в клуб G7 пока нет никаких предпосылок. По ее словам, это мнение поддерживают Германия, Франция, Италия и представители ЕС. Напомним, Дональд Трамп заявил перед началом саммита о необходимости вернуть РФ за стол переговоров в клубе.