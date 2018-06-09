В новому учебному году список учебников для школ сократится на 30%

СЕГОДНЯ 07:01 2018-06-09T07:07:57+03:00

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К началу нового учебного года федеральный перечень учебников для школьников сократится на 30%. Об этом сообщила министр просвещения Ольга Васильева.

«В этом году учебники закуплены практически все... Поэтому все процедуры изымания 30% из перечня и объявление его - это как раз осенний период», - пояснила она.

Новый список учебной литературы будет рекомендован школам с 2019 года, передает телекнал «Россия 24». Васильева отметила, что ужесточится отбор учебников.

«Если линейка учебников, допустим, история, и в этой линейке один учебник экспертами не признается, то снимаются все остальные учебники. Не может быть так, что пятый класс учится по одному автору, шестой - по-другому, седьмой - по третьему. Это сложно с точки зрения приобретения», - пояснила министр.

Как рассказывал сайт kp.ru, в сентябре прошлого года Васильева отметила необходимость создания четкой экспертной системы отбора учебников, что приведет к сокращению их количества.

«Базовых учебников будет две-три линейки. Будут углубленные курсы и учебники для детей с ограниченными возможностями здоровья», - подчеркнула она.

Поясним, что «линейка» - это последовательность учебников по предмету на весь школьный курс. Например, с 5 по 11 класс. В них учебный материал изложен в одном стиле, основывается на общей методике. Это законченный цикл, который удобен и учителю для преподавания, и ученикам для воспрития.