2018-06-09T08:14:34+03:00
В мире

Осужденному за шпионаж в пользу Китая экс-сотруднику ЦРУ грозит пожизненное заключение

По данным следствия, 61-летний Кевин Мэллори передал китайской разведке до восьми секретных документов
Денис СУХОВ
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Осужденному за шпионаж в пользу Китая экс-сотруднику ЦРУ грозит пожизненное заключениеОсужденному за шпионаж в пользу Китая экс-сотруднику ЦРУ грозит пожизненное заключениеФото: REUTERS
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В США суд присяжных признал экс-сотрудника ЦРУ Кевина Мэллори виновным в шпионаже в пользу Китая. Об этом говорится в сообщении американского Минюста.

По данным ведомства, 61-летний Мэллори признан виновным в в заговоре с целью доставки, попытки доставки и предоставления оборонной информации для оказания помощи иностранному правительству. В качестве максимального наказания ему грозит пожизненное заключение, однако окончательное решение по этому вопросу примет судья.

Обвинения в шпионаже предъявили Мэллори в летом 2017 года после того, как в марте и апреле бывший разведчик дважды посетил Шанхай. Там он, по версии следствия, встречался с неким Майклом Янгом, которого идентифицировали как агента китайских спецслужб.

Отмечается, что Мэллори передал китайской стороне четыре документа, один из которых классифицирован как «совершенно секретный», а два других имеют гриф «секретно». Также экс-сотрудник ЦРУ планировал передать еще четыре конфиденциальных документа.

В течение своей карьеры Мэллори занимал различные должности в нескольких государственных учреждениях, в том числе ЦРУ и Разведывательном управлении министерства обороны США. Зачастую он имел доступ к секретной информации, однако после ухода со службы в октябре 2012 года его допуск к подобного рода данным был ограничен.

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