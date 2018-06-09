2018-06-09T09:14:51+03:00
Политика

Сирийские беженцы из зоны ответственности западной коалиции просят Дамаск о помощи

За минувшие сутки в пригороды сирийской столицы и провинцию Хомс возвратились более 300 беженцев
Денис СУХОВ
Поделиться:
Сирийские беженцы из зоны ответственности западной коалиции просят Дамаск о помощиСирийские беженцы из зоны ответственности западной коалиции просят Дамаск о помощиФото: Александр КОЦ
Изменить размер текста:

Сотни беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» в районе Ат-Танф провинции Хомс вернулись в пригороды Дамаска и обратились за помощью к сирийскому правительству.

Сам лагерь, по данным сирийского министерства по примирению, находится в окружении оппозиционных группировок и расположен в зоне ответственности международной коалиции во главе с США.

Боевики создали проблемы со снабжением лагеря, почти 60 тысяч его обитателей испытывают большие трудности с доступом к еде и воде. ООН оценивает происходящее в «Рукбане» как гуманитарную катастрофу.

«Мы думали спастись (в лагере), а в итоге чуть не умерли от голода. Там совсем ничего нет. Продукты и медикаменты нам привозили знакомые из Дамаска, мы платили за это, отдав все, что у нас было», - рассказала журналистам беженка Матра Рамадан Ходор.

Отмечается, что обустроить быт на новом месте переселенцам помогают студенты дамасского университета.

После начала экспансии террористов «Исламского государства»* в Сирии в 2014 году, десятки тысяч жителей восточных провинций страны отправились в Эт-Танф, рассчитывая получить убежище в Иордании. Однако власти королевства отказались впустить беженцев и в результате на границе образовался лагерь «Рукбан».

По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, только за минувшие сутки в пригороды Дамаска, а также в провинцию Хомс вернулись более 300 беженцев.

При этом всего из лагерей беженцев вернулись более 68 тысяч жителей Восточной Гуты (юго-восточный пригород сирийской столицы).

*Террористическая организация, запрещенная в РФ.

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
СК РФ: Полиция задержала маньяка, напавшего с ножом на 11-летнюю девочку в Москве
Осужденному за шпионаж в пользу Китая экс-сотруднику ЦРУ грозит пожизненное заключение
Путин и Си Цзиньпин вместе приготовили несколько блюд традиционной китайской кухни
Погода в Москве 9 июня: Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь
В новому учебному году список учебников для школ сократится на 30%
Генсек ООН встретится с Путиным во время посещения ЧМ-2018
Минобороны изменит правила призыва в армию
Китайские хакеры взломали сеть разработчика оружия для подлодок США
Глава МИД Канады: Вопрос о возвращении России в клуб не поднимался на саммите G7
В ЕФЖ потребовали от Киева прекратить преследования журналистов на Украине
США будут разрабатывать оружие для борьбы с «российской угрозой»
В МВД опровергли информацию об уничтожении архивов по репрессиям
Экс-генерал ФСБ попросил вернуть $2 млн из дела Улюкаева
Меркель выступила против присоединения России к G7
Королеве Елизавете II сделали операцию по удалению катаракты
Путин выступил с видеообращением перед открытием Чемпионата мира по футболу-2018