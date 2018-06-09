Сирийские беженцы из зоны ответственности западной коалиции просят Дамаск о помощи

СЕГОДНЯ 09:14 2018-06-09T09:14:51+03:00

За минувшие сутки в пригороды сирийской столицы и провинцию Хомс возвратились более 300 беженцев

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Сотни беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» в районе Ат-Танф провинции Хомс вернулись в пригороды Дамаска и обратились за помощью к сирийскому правительству.

Сам лагерь, по данным сирийского министерства по примирению, находится в окружении оппозиционных группировок и расположен в зоне ответственности международной коалиции во главе с США.

Боевики создали проблемы со снабжением лагеря, почти 60 тысяч его обитателей испытывают большие трудности с доступом к еде и воде. ООН оценивает происходящее в «Рукбане» как гуманитарную катастрофу.

«Мы думали спастись (в лагере), а в итоге чуть не умерли от голода. Там совсем ничего нет. Продукты и медикаменты нам привозили знакомые из Дамаска, мы платили за это, отдав все, что у нас было», - рассказала журналистам беженка Матра Рамадан Ходор.

Отмечается, что обустроить быт на новом месте переселенцам помогают студенты дамасского университета.

После начала экспансии террористов «Исламского государства»* в Сирии в 2014 году, десятки тысяч жителей восточных провинций страны отправились в Эт-Танф, рассчитывая получить убежище в Иордании. Однако власти королевства отказались впустить беженцев и в результате на границе образовался лагерь «Рукбан».

По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, только за минувшие сутки в пригороды Дамаска, а также в провинцию Хомс вернулись более 300 беженцев.

При этом всего из лагерей беженцев вернулись более 68 тысяч жителей Восточной Гуты (юго-восточный пригород сирийской столицы).

*Террористическая организация, запрещенная в РФ.