Американские инженеры собрали мощнейший в мире суперкомпьютер Summit

СЕГОДНЯ 09:43 2018-06-09T09:45:51+03:00

Вычислительная машина обладает пиковой производительность в 200 петафлопс, что на 60% быстрее предыдущего рекордсмена — китайского суперкомпьютера Sunway TaihuLight

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Американские инженеры опередили коллег из Китая в области мощнейших суперкомпьютеров, создав вычислительную машину Summit с пиковой производительностью 200 петалопс или 200 квадриллионов операций в секунду.

Об этом сообщил журнал MIT Technology Review, издаваемый Массачусетским технологическим институтом.

«Summit производит вычисления в миллион раз быстрее, чем обычный лэптоп. И на 60% раз быстрее, чем предыдущий самый мощный в мире суперкомпьютер - китайский Sunway TaihuLight, имеющий производительность 93 квадрлн операций в секунду», - подчеркивает издание.

Отмечается, что новый суперкомпьютер занимает помещение площадью в два теннисных корта, а его блоки и сопутствующее оборудование весят больше, чем авиалайнер. Устройство было запущено на базе Национальной исследовательской лаборатории министерства энергетики США в Оук-Ридже в штате Теннесси.

«Для сравнения: все на Земле должны проводить операцию каждую секунду в течение 305 дней, чтобы справиться с тем, что новая машина может сделать в мгновение ока», - продолжает MIT Technology Review.

Предполагается, что ученые смогут использовать новый суперкомпьютер для климатического моделирования, для поиска связей между генами и раковыми заболеваниями или возникновением зависимости от наркотических веществ.

Впрочем, помимо мирных целей, суперкомпьютеры по всему миру используются для военных исследований и создания новейших вооружений.

«Если самый мощный (суперкомпьютер находится) в США, то американские исследователи и вооруженные силы страны будут иметь дополнительное преимущество», - считаю авторы статьи.

До недавнего времени в пятерку мощнейших суперкомпьютеров входил лишь один американец, причем он замыкал данный список — речь идет о Titan с производительностью 17,59 петафлопса. На втором месте была машина из Китая Tianhe-2 (33,9 петафлопса), третье занимала европейская вычислительная машина Piz Daint (19,6 петафлопса), расположенная в Швейцарии. На четвертом располагался японский суперкомпьютер Gyoukou (19,1 петафлопса).