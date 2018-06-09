Опубликован рейтинг самых загрязненных городов мира

СЕГОДНЯ 10:26 2018-06-09T10:26:40+03:00

Москва в рейтинге городов мира с плохой экологией находится на 15 месте Фото: Иван ВИСЛОВ

В него попали Москва и Санкт-Петербург

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Международная группа ученых из западных стран в рамках проекта Сеточной модели углеродного следа в мире (GGMCF), изучили степень загрязненности крупнейших мегаполисов планеты и выявили самые неблагополучные из них в плане экологии.

По результатам исследований, самым «грязным» мегаполисом в мире был признан Сеул. Южнокорейская столица дымит больше всех остальных мировых центров агломерации и на выходе вырабатывает в год до 267,1 мегатонны углекислого газа.

Серебро антирейтинга у китайского Гуанчжоу (272 мегатонны). Бронза оказалась за Нью-Йорком с 233,5 мегатоннами углекислого газа. На четвертом месте - Гонконг (208,5 мегатонны).

Пятерку же лидеров негативного топ-листа замыкает еще один американский мегаполис: с 196,4 мегатоннами диоксида углерода оказался Лос-Анджелес.

Далее в «десятке» расположились Шанхай (181 мегатонна), Сингапур (161,1 мегатонны), Чикаго (152,9 мегатонны), агломерация Токио и Йокогама (132,8 мегатонны) и столица Саудовской Аравии Эр-Рияд (118,8 мегатонны).

Российские же города оказались менее опасными с точки зрения загрязненной экологии. Москва расположилась на 15 месте, а Санкт-Петербург оказался на 79-й строчке, с 99,5 и 29,6 мегатонны углекислого газа в год соответственно, сообщает газета «Известия».

Стоит отметить, что российская столица показала незначительный, но прогресс в этом направлении. К примеру, данные 2016 года поставили Москву на 14 место в рейтинге самых загрязненных мегаполисов планеты.