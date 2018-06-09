В Москве умер Народный артист РСФСР Игорь Охлупин

СЕГОДНЯ 11:17 2018-06-09T11:19:55+03:00

Ведущий актер театра им. Маяковского Игорь Охлупин умер в больнице после непродолжительной болезни

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Народный артист РСФСР, ведущий актер театра имени Маяковского, Игорь Охлупин умер в возрасте 79 лет в одной из московских больниц после непродолжительной болезни.

Об этом сообщила пресс-служба театра Маяковского.

«Мы приносим соболезнования всем родным и близким артиста! Для всех Маяковцев это невосполнимая потеря. Светлая память талантливейшему артисту и прекрасному Человеку!», - говорится в сообщении, опубликованном на странице театра в Facebook.

О дате и времени прощания с Охлупиным в пресс-службе обещали оповестить отдельно.

Охлупин родился 17 сентября 1938 года, в 1960-м актер окончил Высшее театральное училище имени Щукина, после чего сразу был принят в труппу театра Маяковского. В 1988 году был удостоен звания Народного артиста РСФСР.

На этой сцене Охлупин сыграл десятки запоминающихся ролей, некоторые из которых вошли в историю русского театра, в том числе роль Митча в легендарном спектакле «Трамвай «Желание».

До недавнего времени артист продолжал играть в спектаклях текущего репертуара театра Маяковского: «Кавказcкий меловой круг», «Господин Пунтила и его слуга Матти», «Мертвые души» и «Женитьба».