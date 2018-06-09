СЕГОДНЯ 12:20 2018-06-09T12:20:55+03:00

Опрос: Более половины россиян не воспринимают 12 июня как государственный праздник Фото: Юрий АБАШЕВ

Для 55% респондентов День России — лишь «дополнительный выходной»

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Более половины россиян (55%) не воспринимают 12 июня как государственный праздник, считая его лишь дополнительным выходным днем. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

При этом 31% респондентов заявили, что считают 12 июня праздником, а 14% затруднились с ответом.

Правильное название праздника 12 июня («День России» или «День принятия декларации о государственном суверенитете России») вспомнили 58% опрошенных, 21% ответили назвали неверный вариант и еще 20% затруднили с ответом.

Не менее 71% россиян считают правильным, что годовщина принятия декларации о суверенитете празднуется на государственном уровне, 9% уверены, что это неправильно и 21% респондентов затруднились ответить.

Опрос проводился 2-3 июня среди россиян в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ. В исследовании участвовали 1,5 тысяч респондентов, статистическая погрешность не превышает 3,6%.