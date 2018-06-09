Звезда сериала "Сына анархии" Алан О’Нилл найден мертвым в своей квартире

СЕГОДНЯ 12:34 2018-06-09T12:34:49+03:00

В последнее время актер вел разгульный образ жизни, много курил, выпивал и употреблял наркотики

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Американский актер ирландского происхождения Алан О’Нилл, который прославился в съемках в популярном сериале «Сыны анархии», умер на 48-м году жизни. Тело артиста без признаков жизни в прихожей его квартиры в Лос-Анджелесе 6 июня обнаружила его девушка.

В настоящее время медикам и полицейским предстоит установить истинные причины смерти актера. Однако уже известно, что у него были серьезные проблемы со здоровьем. Известно, что он слыл заядлым курильщиком. А также употреблял в неограниченных количествах алкоголь и наркотики.

Как пишет портал TMZ, друзья О’Нилла, узнав о произошедшей трагедии сообщили, что Алан был «хорошим другом». Вторит им и личный менеджер актера.

«Он был отличным парнем, очень забавным и привлекательным, очень талантливый актер. Он был также опытным конным тренером, — посетовал менеджер актера, и принес родным и близким свои соболезнования.

Американский актер Алан О’Нилл сыграл в таких сериалах, как «Сыны анархии», «Семейные тайны», «Инспектор Джордж Джентли». Он также был занят в фильмах «Побуждение» и «Тайный игрок». Ему было 47 лет.