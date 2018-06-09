СЕГОДНЯ 12:48 2018-06-09T12:48:35+03:00

Кремль: Путин и Трамп рассматривают Вену в качестве возможного места для проведения двусторонней встречи Фото: REUTERS

Какие-то конкретные договоренности о переговорах двух лидеров на данный момент не достигнуты, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

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Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин рассматриваю Вену в качестве возможной площадки для двусторонней встречи. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Саму необходимость проведения такой встречи оба президента обсуждали в ходе последнего телефонного разговора. В том числе, что и Вена может стать таким городом», - заявил Песков журналистам.

По его словам, на данный момент нет никаких конкретных договоренностей о встрече двух лидеров.

«Какого-то конкретного обсуждения в настоящее время еще не ведется. То есть в этом плане ничего не поменялось», - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, последний телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 20 марта. Тогда американский лидер предложил провести двустороннюю встречу в своей резиденции в Вашингтоне.

О необходимости подобных переговоров заявляли как в Кремле, так и в Белом доме, однако о сроках и месте их проведения пока ничего не известно. Во время недавнего визита в Австрию Путин отметил, что ответственность за затягивание сроков подготовки встречи лежит на американской стороне. Причиной этому, по мнению российского президента, служит «ожесточенная внутриполитическая борьба» в США.