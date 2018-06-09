2018-06-09T13:10:14+03:00
Общество

ВЦИОМ: Число патриотично настроенных россиян достигло 92%

Подавляющее число граждан РФ заявили о любви к родине, стремлении изменить к лучшему положение дел в государстве и работать на благо страны
Денис СУХОВ
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ВЦИОМ: Число патриотично настроенных россиян достигло 92%ВЦИОМ: Число патриотично настроенных россиян достигло 92%Фото: Александр КОЦ
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Подавляющее большинство россиян (92%) считают себя патриотами. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Для большинства опрошенных (59%) главным проявлением патриотизма является любовь к своей стране, однако за последние четыре года популярность такого мнения упала (с 72% в 2014 году).

«Более трети россиян (39%) называют патриотизмом стремление к изменению положения дел в государстве, хотя динамика в этом вопросе положительная (в 2014 году - 34%). Работа на благо страны также является для многих выражением патриотизма (38%)», - говорится в материалах исследования.

Из результатов опроса также следует, что за последние два года доля патриотически настроенных россиян выросла на 12% и составила 92%. Такой показатель является рекордным за 18 лет.

«Эволюция патриотизма - это движение от дежурного чувства причастности к осознанному и активному участию в жизни страны. И оно становится все более заметным в нашем обществе - формируется мнение, что недостаточно только испытывать чувство любви к Родине, а нужно действовать во благо страны и ее народа», - подчеркнул руководитель Департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов, комментируя итоги исследования.

Опрос проводился 3-4 июня 2018 года среди граждан РФ в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. В исследовании приняли участие 3 тысячи респондентов, статистическая погрешность не превышает 2,2%.

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