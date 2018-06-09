2018-06-09T13:11:28+03:00
Наука

Ученые научились предсказывать дату родов беременных по анализу крови

Вероятность этого метода выше, чем при УЗИ
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Врачи научились предсказывать точную дату родов без УЗИВрачи научились предсказывать точную дату родов без УЗИФото: Олег УКЛАДОВ
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Ученые выявили новый способ предсказывать дату родов. Оказалось, что спрогнозировать появление на свет малыша можно по анализу крови будущей мамы.

Так, исследователи Медицинской школы Стэнфордского университета взяли анализ РНК и ДНК у беременных женщин-добровольцев. При этом попросили будущих мам сдавать биоматериал на каждой неделе беременности. А поскольку набор уровней генов меняется у плода каждую неделю, специалисты смогли спрогнозировать появление ребенка на свет с точностью до двух недель.

Отмечается, что новый метод предсказывает точную дату родов с вероятностью 45%. При том, что УЗИ делает прогноз с точность 48%.

Далее были обследованы будущие роженицы, которые находились под постоянным наблюдением по причине высокой вероятности преждевременных родов. В результате специалистами был выявлен метод прогнозирования родов с точностью от 75% до 80% на основании семи генов РНК, пишет ФАН.

Авторы исследования отмечают важность своего открытия для более качественного ведения беременности и снижения смертности новорожденных, передает «Свободная пресса».

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