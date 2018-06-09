Ученые научились предсказывать дату родов беременных по анализу крови
Ученые выявили новый способ предсказывать дату родов. Оказалось, что спрогнозировать появление на свет малыша можно по анализу крови будущей мамы.
Так, исследователи Медицинской школы Стэнфордского университета взяли анализ РНК и ДНК у беременных женщин-добровольцев. При этом попросили будущих мам сдавать биоматериал на каждой неделе беременности. А поскольку набор уровней генов меняется у плода каждую неделю, специалисты смогли спрогнозировать появление ребенка на свет с точностью до двух недель.
Отмечается, что новый метод предсказывает точную дату родов с вероятностью 45%. При том, что УЗИ делает прогноз с точность 48%.
Далее были обследованы будущие роженицы, которые находились под постоянным наблюдением по причине высокой вероятности преждевременных родов. В результате специалистами был выявлен метод прогнозирования родов с точностью от 75% до 80% на основании семи генов РНК, пишет ФАН.
Авторы исследования отмечают важность своего открытия для более качественного ведения беременности и снижения смертности новорожденных, передает «Свободная пресса».