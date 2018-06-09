ВВС США приостановили полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer

СЕГОДНЯ 13:37 2018-06-09T13:37:06+03:00

В ходе технических проверок были выявлены проблемы в работе системы катапультирования пилотов

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ВВС США временно прекратили полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer после того, как на самолетах были выявлены проблемы в системе катапультирования пилотов.

«В ходе проверки надежности, проведенной после аварийной посадки B-1B в Мидленде, штат Техас, была выявлена проблема с элементами катапультируемого кресла. Эта проблема обусловила необходимость приостановки эксплуатации», - пояснил журналистам официальный представитель ВВС США майор Уильям Расселл.

По его словам, в настоящее время специалисты проводят расследование, цель которого — исключить возникновение нештатных ситуаций и возможных потерь самолетов в будущем.

«Безопасность военных летчиков является главным приоритетом командования», - подчеркнул Расселл.

Приказ о временном прекращении эксплуатации B-1B поступил еще 7 июня. В ВВС США отметили, что полеты бомбардировщиков возобновятся, как только будут устранены обнаруженные неполадки.

Напомним, аварийная посадка B-1B произошла на на военной базе Дайесс в штат Техас около месяца назад. Первоначально причиной инцидента называлось воспламенение двигателя. Никто из четырех сленов экипажа самолета не пострадал.

Сверхзвуковой бомбардировщик B-1 Lancer состоит на вооружении ВВС США с 1985 года. Самолет создавался как носитель ядерного вооружения, однако в соответствии с российско-американскими договоренностями все B-1B переоборудованы таким образом, что более не могут принимать на борт ядерные заряды.

Тем не менее, среди всех американских бомбардировщиков B-1B способен нести самую большую боевую нагрузку.