Путин рассказал, кто из губернаторов сможет претендовать на президентский пост

СЕГОДНЯ 14:09 2018-06-09T14:09:38+03:00

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Президент РФ Владимир Путин рассказал, каких губернаторов можно рассматривать в качестве его вероятных приемников на посту главы государства.

По словам российского лидера, в первую очередь журналистам следует обратить внимание на тех глав регионов, чья работа в полной мере отвечает высокому губернаторскому званию.

«Нужно следить с особым вниманием за теми, у кого получается, кто оказался на своем месте и отвечает высокому статусу руководителя субъекта Российской Федерации. Жизнь покажет, кто и чего добился и кто и на что имеет право претендовать», - заявил Путин в эфире телеканала «Россия 1».

Президент подчеркнул, что в конечном итоге наиболее достойного претендента на президентский пост выберут граждане России.

Говоря о недавно назначенных врио глав регионов, Путин отметил, что это «достаточно молодые люди», но хорошо подготовленные профессионально и мотивированные на достижение результата в своей работе.

«Это видно по ним: прямо глаза горят», - с удовлетворением отметил президент, пожелав новым губернаторам успехов.

Напомним, осень 2017 года и в первой половине 2018 Владимир Путин принял серию губернаторских отставок, в результате чего десятки российских регионов получили новое руководство.