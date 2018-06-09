2018-06-09T14:27:46+03:00
В мире

Французский суд продлил арест Павленскому бессрочно

Беглого российского художника-хулигана обвиняют в умышленном поджоге Банка Франции
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Павленский поджог Банк Франции в 2017 году. Фото с сайта http://varlamov.ruПавленский поджог Банк Франции в 2017 году. Фото с сайта http://varlamov.ruФото: другой источник.
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Суд во Франции принял решение о продлении без определенного ограничительного срока арест российскому художнику Павлу Павленскому, которого в стране обвиняют в умышленном поджоге банка. Об этом на своей странице в соцсети сообщила его подруга Ксения Оксман.

Со слов девушки, французская Фемида сочла невозможным нахождение Павленского под подпиской о невыезде или домашним арестом.

"Следователь продлила ему содержание под стражей бессрочно, до основного суда по делу", - написала Оксман в Facebook.

В то же время, как отметила Оксман, эпатажный российский художник "бодр и весел". Чувствует себя отлично и находится в превосходной физической форме.

Напомним, в октябре 2017 года Павленский облил окна Банка Франции горючим, после чего поджег их, призвав "к революционному пожару по всему миру". Мужчину задержали полицейские. Затем ему была назначена психиатрическая экспертиза. Медики признали его вменяемым. 6 ноября 2017 года Апелляционный суд в Париже оставил Павленского под стражей.

Российский художник Павел Павленский получил скандальную известность в России, будучи исполнителем ряда эпатажных акций: голым обматывал себя колючей проволокой, отрезал себе мочку уха и поджигал дверь здания ФСБ РФ.

В мае 2017 года Павленский получил политическое убежище во Франции.

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