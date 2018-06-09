Установлена личность советского летчика, выжившего в афганской войне

СЕГОДНЯ 14:19 2018-06-09T14:19:26+03:00

Мужчина пропал без вести еще 30 лет назад, а недавно вышел на связь и попросил вернуть его на родину

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Обнаруженный в Афганистане советский летчик, самолет которого был сбит еще в 1980-е годы, вероятнее всего, является старшим лейтенантом Александром Барановым. Такое мнение озвучил заместитель руководителя ветеранской организации "Боевое братство" Вячеслав Калинин. Он подчеркнул, что данная информация еще не подтверждена и требует тщательной проверки.

Напомним, примерно неделю назад стало известно, что в Афганистане обнаружен советский военный летчик, которому удалось выжить после попадания в плен. Имя мужчины не называлось, однако сообщалось, что он очень хочет вернуться на родину.

"Им, предположительно, может быть старший лейтенант Александр Баранов, старший летчик второй авиационной эскадрильи штурмового авиаполка Су-25 в Баграме", — цитирует РИА Новости Калинина.

Известно, что 2 сентября 1986 года военнослужащий не вернулся из полета, найти его или фрагменты самолета также не удалось. Информации о дальнейшей судьбе пилота не поступало.

Между тем, работы по поиску выжившего летчика продолжаются по всем каналам. Есть предположение, что он может находиться в Пакистане, где содержали советских военнопленных..

Ранее сайт kp.ru писал о том, что выживший пилот мог оказаться также старшим лейтенантом Сергеем Пантелюком, истребитель Су-17М3Р которого не вернулся с боевого вылета в октябре 1987 года.