Василий Уткин будет комментировать матчи Чемпионата мира по футболу 2018 для Первого канала

СЕГОДНЯ 14:27 2018-06-09T14:27:07+03:00

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Комментатор Василий Уткин вернется к работе на время проведения Чемпионата мира по футболу, несмотря на недавние проблемы с голосовыми связками - говорится в сообщении Первого канала, поступившего в редакцию "Комсомолки".

«Мне очень приятно наконец сказать вслух, что я буду комментировать матчи чемпионата мира по футболу на Первом канале ... Я верю в работу, люблю футбол и очень рад, что вы услышите мой голос в эфире уже в ближайшие дни» - рассказал Уткин.

По словам Василия, он бы не хотел пропустить такое масштабное событие, к тому же, проходящее в его родной стране.

Напомним, что около года назад Василий Уткин заявил об уходе с телевидения.