Главный редактор Forbes в России Николай Усков уволен со своего поста
Главный редактор российской версии Forbes Николай Усков с сегодняшнего дня больше не занимает этот пост. По сообщению представителя медиагруппы ACMG, имеющей эксклюзивные права на издание журнала, приказ об увольнении руководителя редакции подписан 9 июня.
В компании пояснили, что это решение не является каким-то перманентным или спонтанным. А причин для увольнения Ускова было предостаточно.
«Разговоры об увольнении Ускова велись давно, но он отказывался от всех предложенных вариантов и продолжал систематически нарушать договоренности и трудовую дисциплину, поэтому компания была вынуждена пойти на одностороннее расторжение контракта с ним», — отметили РБК в ACMG.
Представитель компании добавил, что Усков неоднократно участвовал в «сторонних мероприятиях других брендов». А это категорически неприемлемо и идет в разрез с существующими нормами журналистской этики.
Исполняющим обязанности российской версии Forbes назначен Николай Мазурин, ранее занимавший пост шеф-редактора издания.