Главный редактор Forbes в России Николай Усков уволен со своего поста

СЕГОДНЯ 15:28 2018-06-09T15:28:26+03:00

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Главный редактор российской версии Forbes Николай Усков с сегодняшнего дня больше не занимает этот пост. По сообщению представителя медиагруппы ACMG, имеющей эксклюзивные права на издание журнала, приказ об увольнении руководителя редакции подписан 9 июня.

В компании пояснили, что это решение не является каким-то перманентным или спонтанным. А причин для увольнения Ускова было предостаточно.

«Разговоры об увольнении Ускова велись давно, но он отказывался от всех предложенных вариантов и продолжал систематически нарушать договоренности и трудовую дисциплину, поэтому компания была вынуждена пойти на одностороннее расторжение контракта с ним», — отметили РБК в ACMG.

Представитель компании добавил, что Усков неоднократно участвовал в «сторонних мероприятиях других брендов». А это категорически неприемлемо и идет в разрез с существующими нормами журналистской этики.

Исполняющим обязанности российской версии Forbes назначен Николай Мазурин, ранее занимавший пост шеф-редактора издания.