2018-06-09T15:25:28+03:00
Политика

Следственный комитет РФ возбудил дело по факту обстрела маршрутки в Донбассе

В результате инцидента шесть пассажиров автобуса получили ранения различной степени тяжести
Денис СУХОВ
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Следственный комитет РФ возбудил дело по факту обстрела маршрутки в ДонбассеСледственный комитет РФ возбудил дело по факту обстрела маршрутки в Донбассе
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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела маршрутного автобуса в населенном пункте Голубовское в Донбассе. В результате инцидента пострадали шесть человек, сообщили в ведомстве.

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту обстрела поселка Голубовское самопровозглашенной Луганской народной республики», - говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, 7 июня военнослужащие ВСУ обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в Голубовском. При этом под обсрел попал маршрутный автобус с мирным населением. Четверо мужчин и две женщины получили ранения различной степени тяжести.

В настоящее время следствие устанавливает личности украинских должностных лиц, ответственных за данный обстрел и другие преступления против мира и безопасности человечества.

В свою очередь в Минобороны Украины не признали факт обстрела Голубовского, ожидаемо заявив о неких террористах, которые якобы заложили в этом населенном пункте взрывное устройство.

По данным Народной милиции ЛНР, украинские силовики вели по поселку прицельный огонь из 120-мм минометов и последствия обстрела были соответствующим образом зафиксированы.

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