2018-06-09T15:42:57+03:00
В мире

Лавров рассказал, о чем будут говорить Трамп и Ким Чен Ын во время встречи

Американо-корейский саммит на высшем уровне пройдет в Сингапуре 12 июня
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Руководитель Северной Кореи Ким Чен ЫнРуководитель Северной Кореи Ким Чен ЫнФото: REUTERS
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Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, о чем именно будут говорить на американо-корейском саммите на высшем уровне с Сингапуре лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Со слов руководителя российского внешнеполитического ведомства, одной из основных повесток дня будет обсуждение заключения мирного договора между Пхеньяном и Сеулом.

"Будут обсуждать, в том числе мирный договор. Так что идет все в логике российско-китайской дорожной карты", — сказал дипломат.

Глава МИД России напомнил, что указанная дорожная карта предполагает в начале - прекращение воинственной риторики со всех сторон. Только тогда возможен нормальный диалог между основными протагонистами. С последующим выходом на подписание исторического документа, сообщает РИА Новости.

"Первый этап — это отказ от риторики, они, США, КНДР, Корея, более менее проходят, иногда правда бывают рецидивы, но это не мешает готовить саммиты", — подчеркнул российский министр.

Напомним, американо-корейская встреча на высшем уровне президента США Дональда Трампа и руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына состоится 12 июня в Сингапуре. Стороны намерены обсудить ряд важнейших вопросов, среди которых денуклеаризация Корейского полуострова и начало диалога США и КНДР о снятии торговых ограничений с Пхеньяна.

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