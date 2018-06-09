«Вернуть свои территории»: Захарченко назвал общие цели для Донецка и Луганска

СЕГОДНЯ 15:53 2018-06-09T15:54:32+03:00

Глава ДНР допустил, что в будущем народные республики Донбасса будут сосуществовать в формате единой конфедерации

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Перед республиками Донбасса стоит одна общая задача — вернуть территории, которые они считают своими. Об этом заявил глава ДНР Александр Захарченко.

По мнению главы республики, в на текущий момент ЛНР и ДНР не нуждаются в объединении в конфедерацию, хотя в будущем такой вопрос может стать актуальным.

«Мы и так вместе...Общая задача и ЛНР, и ДНР — занять ту территорию, которую мы считаем своей. Как только мы этого добьёмся, мы будем думать дальше, как жить — самостоятельно или конфедерацией, или это будет объединение, или присоединение. И на каких условиях это всё будет организовано. Будущее покажет», - цитирует Захарченко телеканал RT.

Он отметил, что республики оказывают друг другу помощь, ведут единую политику, но являются при этом разными образованиями.

«Мы две разные республики. Да, мы вместе воюем, мы всегда придём на помощь друг другу. У нас общая политика и общие проблемы, но бюджеты у нас разные», - добавил Захарченко.

Напомним, с апреля 2014 года Киев проводит в Донбассе военную операцию против объявивших независимость Луганской и Донецкой народных республик. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 30 тысяч человек, включая до 9,5 тысяч погибших и по меньшей мере 22 тысячи пострадавших.

Международное сообщество в целом сходится во мнении, что конфликт должен быть урегулирован на основе Минских соглашений, заключенных конфликтующими сторонами в 2015 году. При этом Россия выступила гарантом выполнения документа. Тем не менее, до сих пор украинская сторона всячески препятствует мирным инициативам, беспрестанно нарушая режим прекращения огня.