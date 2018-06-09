2018-06-09T16:24:42+03:00
Общество

Роспотребнадзор рассказал о странах опасных для посещения туристами

В ведомстве рассказали о местах на планете, где зафиксирован разгул эпидемий инфекционных смертельно-опасных заболеваний
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Роспотребнадзор назвал страны куда лучше россиянам не ездитьРоспотребнадзор назвал страны куда лучше россиянам не ездитьФото: REUTERS
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В Роспотребнадзоре аккурат к началу курортного сезона рассказали о странах в которые не рекомендуется отправляться российским туристам, ввиду целого ряда буйствующих на их территории инфекционных эпидемий.

Так, с начала года в Демократической Республике Конго была вновь зарегистрирована вспышка вируса лихорадки Эбола. По состоянию на 4 июня на территории этого африканского государства выявили 56 случаев заболевания смертельно опасным недугом, от которого 27 человек уже скончались.

Роспотребнадзор категорически не советует отправляться в еще одну страну Африки Либерию. Ссылаясь на данные Всемирной организации здравохранения, в ведомстве предупредили - с января 2018 года там день ото дня растет заболеваемость лихорадкой Ласса. Из числа лабораторно подтвержденных случаев инфекции 98% завершились летальным исходом.

А в индийском штате Керала вспышка вируса Нипах унесла жизни 14 человек. И все старания медиков спасти пациентов были обречены на провал. Ни одна вакцина так не была применена успешно.

Помимо вышеприведенных стран в черный список опасных для посещения стран Роспотребнадзор внес Замбию и Кению (холера), Бразилию (лихорадка чикунгунья), Иорданию, Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию: там буйствует коронавирусная инфекция.

Россиянам рекомендовано после возвращения из поездки при ухудшении состояния обращаться к врачам, сообщив им о месте ​путешествия. А лучше, даже не смотря на то, что со здоровьем все в порядке, все равно показаться терапевту, сообщает сайт телеканала «360».

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