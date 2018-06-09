Глава «Газпром нефти» предложил решение проблемы роста цен на бензин

СЕГОДНЯ 16:28 2018-06-09T16:28:54+03:00

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Глава "Газпром нефти" Александр Дюков считает, что снижение акцизов на топливо позволит решить проблему резкого роста цен на бензин. Более того, по его мнению, для стабилизации ситуации в долгосрочном периоде Россия должна перейти к "плавающим" косвенным налогам.

"Дальнейшим решением может стать продолжение снижения акцизов. Такая возможность у бюджета есть, потому что за время бюджет дополнительно получил от роста цены. И нефтяные компании приняли участие в том, чтобы стабилизировать цены на нефть и вывести их на более высокий уровень", - сказал Дюков.

Он подчеркнул, что предложение правительства по увеличению поставок нефтепродуктов на внутренний рынок не решит проблему, поскольку в настоящий момент дефицита топлива не наблюдается. Повышение пошлин на бензин до 90% от действующего уровня ставок тоже не поможет, а скорее усугубит ситуацию, передает "Интерфакс" со ссылкой на главу компании.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в кабмине уже заявляли о готовности снизить акцизы на нефтепродукты: бензин на три тысячи рублей за тонну, а дизтопливо — на две тысячи рублей.