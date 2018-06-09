Глава «Газпром нефти» предложил решение проблемы роста цен на бензин
Глава "Газпром нефти" Александр Дюков считает, что снижение акцизов на топливо позволит решить проблему резкого роста цен на бензин. Более того, по его мнению, для стабилизации ситуации в долгосрочном периоде Россия должна перейти к "плавающим" косвенным налогам.
"Дальнейшим решением может стать продолжение снижения акцизов. Такая возможность у бюджета есть, потому что за время бюджет дополнительно получил от роста цены. И нефтяные компании приняли участие в том, чтобы стабилизировать цены на нефть и вывести их на более высокий уровень", - сказал Дюков.
Он подчеркнул, что предложение правительства по увеличению поставок нефтепродуктов на внутренний рынок не решит проблему, поскольку в настоящий момент дефицита топлива не наблюдается. Повышение пошлин на бензин до 90% от действующего уровня ставок тоже не поможет, а скорее усугубит ситуацию, передает "Интерфакс" со ссылкой на главу компании.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в кабмине уже заявляли о готовности снизить акцизы на нефтепродукты: бензин на три тысячи рублей за тонну, а дизтопливо — на две тысячи рублей.