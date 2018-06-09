Яхтсмена из Ярославля пригласили на престижнейшую мировую кругосветную регату Golden Globe Race 2018

СЕГОДНЯ 16:39 2018-06-09T16:39:57+03:00

Старт гонке будет дан 1 июля во французской деревушке Ле Сабль д’Олон на берегу Атлантики. Яхтсменам предстоит преодолеть расстояние в 30 морских миль Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Всего в гонке примут участие 18 лучших спортсменов из 13 стран

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Российскому яхтсмену, жителю Ярославля Игорю Зарецкому предложено принять участие в престижной кругосветной регате вокруг земного шара в рамках гонки Golden Globe Race 2018.

Таким образом, от России защищать цвета российского флага будет только один яхтсмен. Впрочем, этому не стоит удивляться: отбор организаторами «кругосветки». Учитывался возраст, состояние судна, количество наград и иные рейтинговые баллы. Всего же на старт должны выйти 18 яхтсменов из 13 стран.

Стоит отметить и непростые условия регаты: в кругосветное путешествие необходимо отправиться без современных средств навигации и связи, а также какой-либо помощи со стороны и подходов к берегу. Всего же участникам гонки предстоит преодолеть около 30 тысяч морских миль, сообщает сайт "Пятого канала".

В настоящее врея Зарецкий, который в 2010 году одержал первую и пока что единственную победу для России в одиночных гонках через Атлантику Jester Challenge, на своей яхте «Эсмеральда направляется в английский город Фалмут, где с 11 по 14 июня состоятся торжества в честь 50-летия соревнований под эгидой Golden Globe Race.

Старт гонке будет дан 1 июля во французской деревушке Ле Сабль д’Олон на берегу Атлантики.