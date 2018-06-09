2018-06-09T16:41:44+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Сергей Собянин предложил сделать выходным день открытия ЧМ-2018

Сотрудники предприятий могут получить выходной 14 июня
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
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Мэр Москвы Сергей Собянин на открытии Международного вещательного центра (IBC) чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Фото - Д.Гришкин/Пресс-служба мэра Москвы/АГН МоскваМэр Москвы Сергей Собянин на открытии Международного вещательного центра (IBC) чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Фото - Д.Гришкин/Пресс-служба мэра Москвы/АГН Москва
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Москвичи могут получить выходные в дни, когда в столице будут проходить матчи Чемпионата мира по футболу. Такое предложение 9 июня мэр Москвы Сергей Собянин адресовал руководителям столичных предприятий и фирм во время открытия оперативного штаба турнира рядом с "Лужниками".

- Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к руководителям предприятий, организаций по возможности дать своим работникам выходной, особенно 14 числа, если это возможно, чтобы они не попали в пробки и не возникли транспортные проблемы, - цитирует Сергея Собянина агентство "Интерфакс".

Мэр города призвал автомобилистов в дни матчей пользоваться автобусами и метро. Как объяснил мэр города, проблема даже не в том, что приедут десятки тысяч болельщиков, а еще команды. Дело в том, что много матчей будет проведено именно на наших стадионах - "Спартак" и "Лужники". Особая проблема может возникнуть во время открытия чемпионата и закрытия - 14 июня или 15 июля соответственно. Также в Москву приедет множество руководителей государств, а это повлечет определенные транспортные проблемы - потребуются перекрытия в городе.

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