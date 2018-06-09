Экс-главред российского Forbes обжалует решение об увольнении в суде
Главный редактор российской версии журнала Forbes Николай Усков, который накануне был уволен руководством издательского дома за "нарушение трудовой дисциплины", намерен обжаловать одностороннее расторжение контракта в суде.
"Я решительно не согласен с приказом о своем увольнении, оно состоялось в связи с тем, что я отсутствовал дважды на работе - 15 и 29 мая в передаче "Особое мнение" на радио "Эхо Москвы", - заявил журналист.
По его мнению, данный эпизод является лишь частью кампании владельца лицензии Александра Федотова с редакцией Forbes. Речь идет, в частности, о независимости стандартов редакции и ее политики, на которые издательский дом якобы неоднократно "покушался", передает ТАСС.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что 9 июня Ускова сняли с должности за "систематические нарушения договоренностей" и участие в "сторонних мероприятиях других брендов". Временно исполняющим обязанности главреда российской версии Forbes назначен Николай Мазурин.