2018-06-09T16:48:24+03:00
Общество

Экс-главред российского Forbes обжалует решение об увольнении в суде

Николай Усков заявил, что снятие его с должности является лишь частью кампании владельца издательского дома по борьбе с редакцией журнала
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Экс-главный редактор Forbes в России Николай УсковЭкс-главный редактор Forbes в России Николай УсковФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Главный редактор российской версии журнала Forbes Николай Усков, который накануне был уволен руководством издательского дома за "нарушение трудовой дисциплины", намерен обжаловать одностороннее расторжение контракта в суде.

"Я решительно не согласен с приказом о своем увольнении, оно состоялось в связи с тем, что я отсутствовал дважды на работе - 15 и 29 мая в передаче "Особое мнение" на радио "Эхо Москвы", - заявил журналист.

По его мнению, данный эпизод является лишь частью кампании владельца лицензии Александра Федотова с редакцией Forbes. Речь идет, в частности, о независимости стандартов редакции и ее политики, на которые издательский дом якобы неоднократно "покушался", передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 9 июня Ускова сняли с должности за "систематические нарушения договоренностей" и участие в "сторонних мероприятиях других брендов". Временно исполняющим обязанности главреда российской версии Forbes назначен Николай Мазурин.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Ким Чен Ын привезет с собой на встречу с Трампом самолет продуктов
В конгрессе США представили проект резолюции о признании голодомора геноцидом украинцев
Прощание с Игорем Ляхом состоится 11 июня в Подмосковье
В правительство внесен законопроект о снижении акцизов на топливо
Трамп и Ким Чен Ын прилетят в Сингапур уже 10 июня
Сергей Собянин предложил сделать выходным день открытия ЧМ-2018
Яхтсмена из Ярославля пригласили на престижнейшую мировую кругосветную регату Golden Globe Race 2018
Глава «Газпром нефти» предложил решение проблемы роста цен на бензин
Роспотребнадзор рассказал о странах опасных для посещения туристами
Первая встреча Ким Чен Ына и Синдзо Абэ может состояться в России
«Вернуть свои территории»: Захарченко назвал общие цели для Донецка и Луганска
Лавров рассказал, о чем будут говорить Трамп и Ким Чен Ын во время встречи
Главный редактор Forbes в России Николай Усков уволен со своего поста
Следственный комитет РФ возбудил дело по факту обстрела маршрутки в Донбассе
Путин провел телефонный разговор с Порошенко
Захарова прокомментировала слова британского посла о русофобах
Авария с экскурсионным микроавтобусом в Грузии: погибли четыре человека
Французский суд продлил арест Павленскому бессрочно
Василий Уткин будет комментировать матчи Чемпионата мира по футболу 2018 для Первого канала
Установлена личность советского летчика, выжившего в афганской войне
Путин рассказал, кто из губернаторов сможет претендовать на президентский пост
США перебросили на Украину самолеты для заправки своих стратегических бомбардировщиков