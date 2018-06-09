В правительство внесен законопроект о снижении акцизов на топливо

СЕГОДНЯ 17:04 2018-06-09T17:04:07+03:00

Минфин внес в правительство законопроект об НДД и снижении акцизов‍ Фото: Евгения ГУСЕВА

Минфин также включил в документ пункт о налоге на добавленный доход

Изменить размер текста: A A

Министерство финансов внесло на рассмотрение в правительство законопроект о налоге на добавленный доход (НДД) и снижении акцизов на топливо с 1 июня 2018 года. Такое заявление сделал первый заместитель главы Минэнерго Алексей Текслер во время выступления на церемонии открытия первой экспресс-зарядки электрокаров в Московской области.

"Снижение акцизов и НДД идет в одном законопроекте. В правительство это внесено", - сказал он.

По словам Текслера, на данный момент ведомства уже согласовали все параметры документа, передает ТАСС.

Напомним, что правительство согласилось снизить акцизы на нефтепродукты: на 3 тысячи рублей за 1 тонну для бензина и на 2 тысячи рублей для дизельного топлива.

Между тем, как сообщал ранее сайт kp.ru, по мнению главы "Газпром нефти" Александра Дюкова, именно такой шаг позволит решить проблему резкого роста цен на бензин.